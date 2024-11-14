Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT7

- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lĩnh vực: xây dựng
Lập dự toán thiết kế, dự toán đấu thầu;
Khảo sát giá vật tư, vật liệu phục vụ lập dự toán;
Lập hồ sơ dự thầu (lĩnh vực TVTK, xây lắp, mua sắm hàng hoá, phi tư vấn ...) các gói thầu Công ty đang triển khai.
Phụ trách lập/ kiểm soát dự toán cho hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất và hồ sơ phát sinh (nếu có). Kiểm soát khối lượng dự thầu, xử lý các tình huống đấu thầu liên quan đến giá dự thầu.
Quản lý và lưu trữ báo giá, hồ sơ thầu của các dự án và đảm bảo tính bảo mật thông tin giá thầu; Quản lý các tài liệu, hồ sơ dự án liên quan.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, THCN
Đã làm hồ sơ thầu các lĩnh vực Tư vấn & Xây lắp
Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán (G8 hoặc F1)

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận 8 – 15 triệu.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

