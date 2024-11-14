Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lĩnh vực: xây dựng

Lập dự toán thiết kế, dự toán đấu thầu;

Khảo sát giá vật tư, vật liệu phục vụ lập dự toán;

Lập hồ sơ dự thầu (lĩnh vực TVTK, xây lắp, mua sắm hàng hoá, phi tư vấn ...) các gói thầu Công ty đang triển khai.

Phụ trách lập/ kiểm soát dự toán cho hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất và hồ sơ phát sinh (nếu có). Kiểm soát khối lượng dự thầu, xử lý các tình huống đấu thầu liên quan đến giá dự thầu.

Quản lý và lưu trữ báo giá, hồ sơ thầu của các dự án và đảm bảo tính bảo mật thông tin giá thầu; Quản lý các tài liệu, hồ sơ dự án liên quan.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, THCN

Đã làm hồ sơ thầu các lĩnh vực Tư vấn & Xây lắp

Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán (G8 hoặc F1)

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận 8 – 15 triệu.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

