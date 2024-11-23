Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 31 anthena, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận khách từ bộ phận kinh doanh và giải đáp thông tin, nhu cầu của khách hàng.

- Quản lý và chăm sóc 1 lượng data khách hàng công ty cung cấp, không áp lực doanh số

- Cập nhật thông tin tiến độ hàng về và báo cho khách hàng để nắm thông tin

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng khi phát sinh

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Kỹ năng trình bày, thương lượng và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lắng nghe và xử lý vấn đề.

- Trung thực, kiên nhẫn, thân thiện và nhanh nhẹn.

Uư tiên các ứng viên độ tuổi từ 1995 đến 2001

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10tr + KPI + có thêm phụ cấp ăn 30k/ bữa, pc điện thoại, laptop....

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, từ 8h30 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng)

Tham gia bảo hiểm đầy đủ; nghỉ phép năm; được thưởng tháng lương thứ 13.

Được trang bị máy tính, điện thoại làm việc.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin