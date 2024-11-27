Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 244 Nguyễn Tất Thành, P Phù Đổng, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược digital marketing cho công ty trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như website, mạng xã hội, email marketing
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing online
Thiết kế và sáng tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông số
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa
Đề xuất các ý tưởng marketing mới để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, Facebook Ads, Google Ads
Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án marketing
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content marketing tốt
Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có khả năng học hỏi nhanh, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực digital marketing

Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1025 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG CHI LĂNG, TP PLEIKU, GIA LAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

