Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 244 Nguyễn Tất Thành, P Phù Đổng, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược digital marketing cho công ty trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như website, mạng xã hội, email marketing

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing online

Thiết kế và sáng tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông số

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa

Đề xuất các ý tưởng marketing mới để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, Facebook Ads, Google Ads

Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator

Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án marketing

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content marketing tốt

Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm

Có khả năng học hỏi nhanh, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực digital marketing

Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin