Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI
- Gia Lai: 244 Nguyễn Tất Thành, P Phù Đổng, TP Pleiku
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai các chiến lược digital marketing cho công ty trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như website, mạng xã hội, email marketing
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing online
Thiết kế và sáng tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông số
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bảo trì / sửa chữa
Đề xuất các ý tưởng marketing mới để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, Facebook Ads, Google Ads
Có kỹ năng thiết kế cơ bản, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án marketing
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có tư duy sáng tạo, khả năng viết content marketing tốt
Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có khả năng học hỏi nhanh, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực digital marketing
Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
