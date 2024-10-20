Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: An Dương
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Theo dõi tiến độ, chất lượng dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ
Kiểm soát vật tư dự án
Tìm kiếm, mở rộng nhà cung cấp
Những công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm trở lên.
Sử dụng tốt tin học văn phòng.
Là người ham học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Ứng viên tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Quản lý có tầm nhìn và khuyến khích nhân viên phát triển bền vững cùng công ty.
Quyền lợi
Lương 7 – 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
Ăn trưa tại nhà ăn công ty, phụ cấp xăng xe, sinh con, sinh nhật...
Làm giờ hành chính, nghỉ tất cả chủ nhật trong tháng.
Thưởng ngày lễ, tết.
Cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới;
Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.
