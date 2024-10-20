Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Dương

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Theo dõi tiến độ, chất lượng dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ

Kiểm soát vật tư dự án

Tìm kiếm, mở rộng nhà cung cấp

Những công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm trở lên.

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Là người ham học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Ứng viên tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Quản lý có tầm nhìn và khuyến khích nhân viên phát triển bền vững cùng công ty.

Quyền lợi

Lương 7 – 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

Ăn trưa tại nhà ăn công ty, phụ cấp xăng xe, sinh con, sinh nhật...

Làm giờ hành chính, nghỉ tất cả chủ nhật trong tháng.

Thưởng ngày lễ, tết.

Cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới;

Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin