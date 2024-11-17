Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: UDIC Westlake, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng dân dụng và nội thất

Liên hệ nhà thầu để lên báo giá dự toán

Lập danh mục thi công

Quản lý danh mục thi công của nhà thầu tính toán khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh quyết toán.

Soạn thảo hợp đồng, quyết toán với khách hàng, tổng hợp báo cáo công việc phòng kinh doanh cho Trưởng phòng

Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, dự án, bóc tách dự toán theo phân công của cấp trên

Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá từ Chủ đầu tư/Thiết kế

Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng; tính giá dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ thầu

Theo dõi, kiểm tra và phối hợp, hỗ trợ bộ phận thu mua làm việc với các nhà cung cấp các đơn vị thầu phụ để kiểm soát giá đầu vào nhập hàng cho công trình

Tính giá trị nghiệm thu từng lần và quyết toán công trình

Thực hiện báo giá phát sinh (sau hợp đồng)

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Tổng giám đốc

Tốt nghiệp đại học trở lên ( Tốt nghiệp ngành kinh tế Xây dựng là một lợi thế )

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán nội thất

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc cao

Tối thiểu cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm dự toán các công trình nội thất từ 2 năm trở lên

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản

Biết lắng nghe và học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc

Khả năng quản lý công việc, khả năng đọc và hiểu bản vẽ

Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng

Mức lương thưởng cố định hàng tháng, xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ ngày lễ, Tết áp dụng theo Quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động team building của công ty hàng năm

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty;

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign

