Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
- Hà Nội: UDIC Westlake, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng dân dụng và nội thất
Liên hệ nhà thầu để lên báo giá dự toán
Lập danh mục thi công
Quản lý danh mục thi công của nhà thầu tính toán khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh quyết toán.
Soạn thảo hợp đồng, quyết toán với khách hàng, tổng hợp báo cáo công việc phòng kinh doanh cho Trưởng phòng
Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, dự án, bóc tách dự toán theo phân công của cấp trên
Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá từ Chủ đầu tư/Thiết kế
Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng; tính giá dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ thầu
Theo dõi, kiểm tra và phối hợp, hỗ trợ bộ phận thu mua làm việc với các nhà cung cấp các đơn vị thầu phụ để kiểm soát giá đầu vào nhập hàng cho công trình
Tính giá trị nghiệm thu từng lần và quyết toán công trình
Thực hiện báo giá phát sinh (sau hợp đồng)
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Tổng giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán nội thất
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc cao
Tối thiểu cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm dự toán các công trình nội thất từ 2 năm trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm dự toán cơ bản
Biết lắng nghe và học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó trong công việc
Khả năng quản lý công việc, khả năng đọc và hiểu bản vẽ
Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thưởng cố định hàng tháng, xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ ngày lễ, Tết áp dụng theo Quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động team building của công ty hàng năm
Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty;
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
