Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận sản phẩm từ đội quay và tiến hành dựng theo tiêu chuẩn sản phẩm của công ty.

Dựng File thô sản phẩm theo nội dung kịch bản

Dựng sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ

Kiểm tra lại phần hình ảnh và âm thanh sản phẩm dựng trên sản phẩm hoàn thành trước khi gửi duyệt

Sửa sản phẩm dựng nếu có yêu cầu phát sinh

Làm thumbnail cho sản phẩm.

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere.

Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm.

Mong muốn thăng tiến trong công việc cũng như thu nhập

Tư duy tốt, nhanh nhẹn.

Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 -11tr/tháng + phụ cấp + thưởng. Tổng thu nhập 10- 15tr/tháng

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin