Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V2
- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận sản phẩm từ đội quay và tiến hành dựng theo tiêu chuẩn sản phẩm của công ty.
Dựng File thô sản phẩm theo nội dung kịch bản
Dựng sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ
Kiểm tra lại phần hình ảnh và âm thanh sản phẩm dựng trên sản phẩm hoàn thành trước khi gửi duyệt
Sửa sản phẩm dựng nếu có yêu cầu phát sinh
Làm thumbnail cho sản phẩm.
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa Photoshop, Premiere.
Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm.
Mong muốn thăng tiến trong công việc cũng như thu nhập
Tư duy tốt, nhanh nhẹn.
Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty
Có khả năng teamwork và phối hợp đội nhóm.
Mong muốn thăng tiến trong công việc cũng như thu nhập
Tư duy tốt, nhanh nhẹn.
Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 -11tr/tháng + phụ cấp + thưởng. Tổng thu nhập 10- 15tr/tháng
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI