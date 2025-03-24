Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Xây dựng các kế hoạch quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing của công ty.
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp từng chiến dịch.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook
Theo dõi, phân tích, thông kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Phối hợp với các phòng ban về công việc chuyên môn cho các hoạt động của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, tuổi 24-32 tuổi
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên biết chạy đa nền tảng khác như Tiktok, Youtube,... là lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video,... thông dụng phục vụ công việc .
Có khả năng sáng tạo tốt, tư duy về nội dung tốt.
Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10 triệu/tháng
Thưởng % hoa hồng hấp dẫn + Thưởng lễ Tết + Lương tháng thứ 13.
Đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Tham gia các hoạt động team building thường niên tại công ty.
Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
