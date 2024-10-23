Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN VTP EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn Quốc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

● Lập kế hoạch và setup các chiến dịch chạy livestream bán hàng qua FB cho sản phẩm quần áo, gia dụng

● Đặt mục tiêu thu hút nhiều lượt xem livestream, tiếp cận khách hàng tiềm năng. Từ đó mang lại nguồn doanh thu cho công ty.

● Theo dõi hiệu quả, đo lường chất lượng và tối ưu ngân sách quảng cáo.

● Hỗ trợ Content và mẫu live lên ý tưởng quảng bá sản phẩm. Tìm kiếm và tương tác, học hỏi nhu cầu của thị trường kinh doanh online, hot trend để đưa ra phương án quảng cáo tốt nhất.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm chạy ads livestream 2 năm trở lên về đông y, mỹ phẩm, thời trang, hàng trend,...., Ưu tiên kinh nghiệm chạy thị trường Campuchia

● Tư duy tốt, am hiểu các chính sách của nền tảng FB chạy livestream.

● Có trách nhiệm với công việc, mong muốn gắn bó phát triển với ngành MKT.

● Ưu tiên có thể làm việc buổi tối muộn hoặc đêm để care ads cho buổi livestream.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTP EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

● Thời gian làm việc: 9h00 đến 18h (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)

● Lương cứng từ 5tr-8tr + Thưởng % doanh thu + Thưởng nóng (tự thoả thuận theo kinh nghiệm & năng lực). Thu nhập trung bình từ 20- 50tr++

● Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, team building, tiệc cuối năm theo cơ chế của Công ty.

● Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, Tết, 30/4, 1/5, 2/9,...

● Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, sáng tạo. Cơ chế thăng tiến rõ ràng, không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTP EXPRESS

