Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập kế hoạch quảng cáo, viết content, xử lý hình ảnh/video phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu để tăng doanh số/doanh thu bán hàng.
Theo dõi hiệu quả, quản lý ngân sách marketing phù hợp cho 2 nền tảng Facebook/Tiktok.
Nghiên cứu các sản phẩm của công ty, đánh giá đối tượng và nhu cầu về sản phẩm, test sản phẩm.
Xây dựng Page, Ladipage, đo lường chỉ số quảng cáo.
Sử dụng các nền tảng theo dõi kỹ thuật số để đánh giá hiệu suất kênh, đưa ra các đề xuất chạy quảng cáo đạt hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban, thực hiện các hoạt động gia tăng doanh số nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
Thực hiện các báo cáo, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê về nông nghiệp, yêu cây trồng.
Trung thực và liêm chính trong công việc
Thích tìm tòi, sáng tạo và tự tay phát triển những cái mới
Có tâm và say mê với công việc
Tốt nghiệp đại học liên quan đến chuyên ngành marketing, có kinh nghiệm chạy Facebook Ads, hiểu được bản chất của quảng cáo.
Có khả năng sử dụng cơ bản các công cụ phục vụ cho công việc như: Photoshop, Premier/ Capcut/ Canva
Phương tiện làm việc: Laptop (Tự túc)

Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7h45 phút/ngày (Sáng từ 08h00-12h00, Chiều từ 13h15-17h), từ thứ 2 đến hết thứ 6, nghỉ thứ 7 & Chủ nhật.
Được đóng Bảo Hiểm Xã Hội và hỗ trợ phí gửi xe.
Nghỉ phép theo lịch nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Hồ Văn Huê, P9, Quận Phú Nhuận

