Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 21 Lô V6D KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo kênh Facebook theo ngân sách được duyệt.

Xây dựng kế hoạch phát triển trên các kênh: Facebook, bổ trợ thêm các kênh (nếu có): Google, Youtube, Zalo,... (Chủ yếu làm Facebook và Google)

Nghiên cứu insight khách hàng hàng tuần, tháng.

Phối hợp cùng content triển khai các nội dung quảng cáo hiệu quả

Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh trên các trang MXH.

Phối hợp với các bộ phận khác để cùng triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo.

Đo lường và báo cáo chất lượng các chiến dịch: Content, Mess, Data, doanh số,…

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads, đã chạy ngân sách từ 500 triệu đồng/tháng trở lên. Ưu tiên chạy được đa nền tảng và đã có kinh nghiệm Lead.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH khối ngành: Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, hệ thống thông tin...

Có kinh nghiệm làm việc với công nghệ AI, IT hoặc Marketing số là một lợi thế.

Có khả năng viết bài, edit video.

Có kỹ năng làm việc độc lập và teamwork.

Sẵn sàng với cường độ công việc cao, không ngại gian khổ.

Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, có thu nhập cao và thăng tiến.

Sử dụng thành thạo các công cụ Canva, Capcut…

Có Laptop cá nhân.

Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh: cơ hội lên Leader trong vòng 3-6 tháng và có cơ hội làm CHỦ trong các dự án mới.

Leader

CHỦ

Thu nhập: 20-30 triệu đồng/tháng (Có thể cao hơn tùy năng lực). Gồm: Lương cứng 10- 15 triệu đồng (có thể thỏa thuận) + % hoa hồng + Phụ cấp. (Thời gian trả lương từ ngày 1-5 hàng tháng).

Thu nhập: 20-30 triệu đồng/tháng

Lương cứng 10- 15 triệu đồng

+ % hoa hồng + Phụ cấp.

Được đào tạo bài bản về các nền tảng khác nếu chưa có kinh nghiệm: Tiktok, Shopee…

Xét Review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nóng, lễ tết,…

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ và kĩ năng quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực MKT và ứng dụng AI.

Đóng BHXH khi vào chính thức.

Du lịch thường niên, team building, Year End Party, Sinh nhật bản thân/con, hiếu, hỉ…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia: tết dương lịch/âm lịch, 30/4, 2/9,…

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

