Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chạy Facebook Ads đúng khách hàng mục tiêu
Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) cho các chiến dịch
Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra
Hỗ trợ chuẩn bị content quảng cáo, lên camp và theo dõi camp
Theo dõi đánh giá để tối ưu về chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.
Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, thời trang, đồ gia dụng,...
Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới
Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing
Chạy được ngân sách lớn từ 20.000.000đ/ngày

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập TB: 15.000.000 – 30.000.000/tháng
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

