Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chạy Facebook Ads đúng khách hàng mục tiêu

Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) cho các chiến dịch

Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra

Hỗ trợ chuẩn bị content quảng cáo, lên camp và theo dõi camp

Theo dõi đánh giá để tối ưu về chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.

Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, thời trang, đồ gia dụng,...

Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới

Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Chạy được ngân sách lớn từ 20.000.000đ/ngày

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập TB: 15.000.000 – 30.000.000/tháng

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin