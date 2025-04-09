Tuyển Nhân viên Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chạy Facebook Ads đúng khách hàng mục tiêu
Lên kế hoạch (quản lý và phân bổ ngân sách) cho các chiến dịch
Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra
Hỗ trợ chuẩn bị content quảng cáo, lên camp và theo dõi camp
Theo dõi đánh giá để tối ưu về chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.
Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập TB: 15.000.000 – 30.000.000/tháng
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
