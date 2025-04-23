Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Song Hành Cao Tốc Lake View, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng phân bón nông nghiệp)

Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo

Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của TikTok, Facebook.

Có kinh nghiệm từ 1 năm chạy ADS Facebook/Tiktok (Về data, không cần chốt đơn)

Biết edit video, hình ảnh và viết nội dung bài quảng cáo

Có laptop cá nhân

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 10 triệu + hoa hồng (10-100 triệu, tùy năng lực)

BHXH, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động

Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình kinh doanh.

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Các hoạt động tập thể: Team building, ăn uống, trà sữa, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

