Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

Nhân viên Facebook Ads

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Song Hành Cao Tốc Lake View, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai chạy quảng cáo Facebook, Tiktok (Mảng phân bón nông nghiệp)
Theo dõi , đo lường và tối ưu ngân sách chạy quảng cáo
Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insight, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách quảng cáo, quy trình phê duyệt quảng cáo của TikTok, Facebook.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm chạy ADS Facebook/Tiktok (Về data, không cần chốt đơn)
Biết edit video, hình ảnh và viết nội dung bài quảng cáo
Có laptop cá nhân
Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 10 triệu + hoa hồng (10-100 triệu, tùy năng lực)
BHXH, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình kinh doanh.
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Các hoạt động tập thể: Team building, ăn uống, trà sữa, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà H19 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

