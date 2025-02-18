Tuyển Nhân viên Facebook Ads TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 672A16 Phan Văn Trị, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Anh ngữ EASY EDU thành lập được 5 năm nhưng với tinh thần "Always Day 1", luôn nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Với kế hoạch mở rộng mạnh mẽ vào năm 2025, EASY EDU đang tìm kiếm đồng đội tài năng gia nhập team Facebook Ads.
Nếu bạn yêu thích lĩnh vực giáo dục, muốn thử thách bản thân, tìm môi trường startup năng động, và rất nhiều cơ hội thăng tiến thì EASY EDU chính là đích đến lý tưởng!
=> Tham gia team bạn sẽ làm gì? JD vị trí này thì nhiều chỗ ghi dài lắm, nhưng chúng tớ ngắn gọn thế này bạn đọc hiểu liền:
Công ty cho bạn ngân sách và mục tiêu hàng tháng (Mục tiêu đơn giản là Leads và Doanh số)
Bạn lên kế hoạch để phân bổ sao cho hiệu quả. Đạt/Vượt KPI là có thưởng nóng!
Tự sản xuất nội dung để chạy dựa trên nguyên liệu có sẵn. Công ty có Designer/Editor xịn rồi nhưng yêu cầu bạn biết Edit Capcut Pro để chủ động xử lý những nội dung đơn giản.
Vít camp và theo dõi và điều chỉnh. Làm sao làm mà đạt được mục tiêu nhưng không lố ngân sách là có thưởng thôi nè.
Bên công ty tụi mình toàn người trẻ, GenZ cả thôi nên rất thoải mái, sáng tạo. Bộ phận Marketing toàn mấy bạn dễ thương, rất nhiệt tình và supportive. Bộ phận Ads sếp đang chú trọng nên bạn vào cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng (FB Ads Specialist => Ads Team Lead (sau 1 năm) => Digital Lead (sau 2 năm) => Marketing Lead...)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tụi mình yêu cầu thì cũng cơ bản và rõ ràng. Có sao nói vậy nên bạn đáp ứng đủ là apply luôn nè:
Kinh nghiệm: Trên 06 tháng chạy Facebook Ads, từng chạy ngân sách tối thiểu 20 - 50tr/tháng(Chuyên chạy chuyển đổi/Performance). Tụi mình ngân sách không giới hạn nhé. “Đốt" nhiều mà mang lại doanh thu tương xứng thì mê ạ.
Công cụ: Thành thạo Edit Capcut (Tool edit video nhiều lắm nhưng tụi mình thấy cái này phù hợp nhất với làm nội dung video chạy Ads). Công ty cấp tài khoản Pro.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt để tối ưu, tư duy sáng tạo để ra content thu hút, óc thẩm mỹ tốt để có những sản phẩm quảng cáo đẹp.
Tính cách: Công ty tôn trọng vào sự khác biệt của mỗi cá nhân, tính sách bạn hướng nội/ngoại, trầm tính/năng động...sao cũng được miễn cứ là chính bạn. Bạn chân thành, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chịu khó học hỏi, trách nhiệm với công việc là ưng ạ.

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản 8.000.000 – 12.000.000 + Thưởng KPI theo doanh thu (Thu nhập không giới hạn)
Được học tiếng Anh miễn phí sau 2 tháng thử việc (Khóa TOEIC, IELTS, VSTEP, APTIS tùy chọn). Học đến khi nào giỏi thì thôi.
Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý, môi trường thoải mái, tự do sáng tạo, mọi người cùng nhau học hỏi tiến bộ.
Các phúc lợi theo đúng Luật lao động quy định (BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, Teambuilding...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head: 69/35F đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

