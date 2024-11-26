Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long
- Hà Nội: Số 6 Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Công tác Quản lý nhân sự và công tác tiền lương- bảo hiểm
Quản lý nhân sự,hồ sơ nhân sự và theo dõi biến động.
Tổng hợp đánh giá KPI hàng tháng.
Thực hiện chấm công, tính lương, theo dõi ngày phép.
Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tháng, quý, năm.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN của NLĐ: Đăng ký MST cá nhân, MST người phụ thuộc, xử lý các vấn đề trùng/ sai MST.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm cho NLĐ: Báo tăng, giảm, chốt sổ, các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm cho NLĐ.
Thực hiện tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận / Thanh lý HĐLĐ.
Công tác hành chính- văn thư
Soạn thảo các hợp đồng mua bán ngoài thầu.
Làm việc với QLTA các công tác liên quan đến gửi xe cho NV, điện, nước, sửa chữa ...của văn phòng.
Mua sắm, quản lý tài sản công cụ, thiết bị, đồ dùng văn phòng.
Làm visa đi công tác cho lãnh đạo và CBNV.
Chuẩn bị công tác tiếp đón khách hàng, đối tác,ứng viên đến làm việc tại văn phòng.
Phân loai, Lưu trữ, theo dõi các hợp đồng, công văn.
Tổ chức các cuộc họp, buổi liên hoan, sinh nhật, teambuding....
Sắp xếp, bố trí văn phòng gọn gàng sạch sẽ.
Công tác bảo lãnh ngân hàng
Làm các thủ tục bảo lãnh ngân hàng, theo dõi thời hạn bảo lãnh, xử lý các vấn đề liên quan đến bảo lãnh.
Theo dõi hạn mức bảo lãnh, ký quỹ tại ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao với công việc
Trung thực, chăm chỉ, vui vẻ, cở mở, thân thiện với mọi người.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, exell, pdf
Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng, 85% lương cứng.
Chế độ khác:
Thưởng cuối năm (theo đóng góp, nỗ lực...)
Tăng lương định kỳ và đột suất.
BHXH, Du lịch: 1-2 lần/năm, Sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long
