Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình

Hành chính nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự

Tuyển dụng

Chấm công & tính lương

Bảo hiểm xã hội

Hành chính văn phòng

Quản lý nội bộ hoạt động nhân sự

Đảm bảo bảo quản tuân thủ quy định

Thực hiện các báo cáo liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian,

Kiến thức: về luật lao động, quản trị nhân sự, luật BHXH

Sử dụng thành công các công cụ học văn phòng (Word, Excel).

Ưu tiên ứng viên có khả năng xử lý đa nhiệm, đảm bảo được áp dụng công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 7.000.000 - 12.000.000

Được hưởng tất cả các phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật lao động

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

