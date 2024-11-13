Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình:
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quản lý hồ sơ nhân sự
Tuyển dụng
Chấm công & tính lương
Bảo hiểm xã hội
Hành chính văn phòng
Quản lý nội bộ hoạt động nhân sự
Đảm bảo bảo quản tuân thủ quy định
Thực hiện các báo cáo liên quan
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian,
Kiến thức: về luật lao động, quản trị nhân sự, luật BHXH
Sử dụng thành công các công cụ học văn phòng (Word, Excel).
Ưu tiên ứng viên có khả năng xử lý đa nhiệm, đảm bảo được áp dụng công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: 7.000.000 - 12.000.000
Được hưởng tất cả các phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật lao động
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
