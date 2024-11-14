Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô B39 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý Hành chính:

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các tài liệu, hồ sơ nhân sự và hành chính của công ty.

Xử lý các thủ tục hành chính, công văn đi và đến, theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ.

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và hỗ trợ nhân viên sử dụng.

Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất trong công ty.

Tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật, team building, tiệc cuối năm, hoạt động văn hóa công ty.

Quản lý Tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ phỏng vấn và điều phối lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ quá trình tuyển chọn ứng viên, thu thập và lưu trữ thông tin liên quan.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến định hướng, tiếp nhận và hòa nhập nhân viên mới.

Quản lý Chế độ và Phúc lợi:

Theo dõi và cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên theo đúng quy định.

Cập nhật các thông tin về chấm công, nghỉ phép, tăng ca, và các chính sách của công ty.

Theo dõi, quản lý và cập nhật hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên.

Đảm bảo hồ sơ nhân sự đầy đủ, đúng quy định pháp luật và chính sách công ty.

Hỗ trợ xây dựng văn hóa công ty, tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo cho nhân viên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, Tết và các chế độ đãi ngộ khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

