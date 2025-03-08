Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện và điều hành công tác lễ tân được ân cần và chu đáo;
Quản lý công tác hành chính văn phòng và lưu trữ văn bản;
Thực hiện theo dõi, quản trị và thanh toán các khoản mục chi phí hành chính – văn phòng;
Quản lý và vận hành cơ sở vật chất, tài sản, đồng phục;
Quản lý cảnh quan văn phòng luôn gọn gàng, sạch đẹp;
Công tác quản lý Canteen/ Nhà bếp VP (nếu có);
Quản lý và điều xe công ty;
Công tác ngoại giao với vơi cơ quan chính quyền, địa phương.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành văn thư lưu trữ, Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng, ...
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hành chính tại các Công ty có quy mô nhân sự trên 200 nhân viên;
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ săng soạn thảo văn bản tốt và trình bày đẹp,
Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng quy trình;
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống;
Hòa đồng, chủ động, trách nhiệm cao, tận tâm với công việc;
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo công việc.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hành chính tại các Công ty có quy mô nhân sự trên 200 nhân viên;
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ săng soạn thảo văn bản tốt và trình bày đẹp,
Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng quy trình;
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống;
Hòa đồng, chủ động, trách nhiệm cao, tận tâm với công việc;
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI