Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện và điều hành công tác lễ tân được ân cần và chu đáo;

Quản lý công tác hành chính văn phòng và lưu trữ văn bản;

Thực hiện theo dõi, quản trị và thanh toán các khoản mục chi phí hành chính – văn phòng;

Quản lý và vận hành cơ sở vật chất, tài sản, đồng phục;

Quản lý cảnh quan văn phòng luôn gọn gàng, sạch đẹp;

Công tác quản lý Canteen/ Nhà bếp VP (nếu có);

Quản lý và điều xe công ty;

Công tác ngoại giao với vơi cơ quan chính quyền, địa phương.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành văn thư lưu trữ, Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng, ...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hành chính tại các Công ty có quy mô nhân sự trên 200 nhân viên;

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ săng soạn thảo văn bản tốt và trình bày đẹp,

Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng quy trình;

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống;

Hòa đồng, chủ động, trách nhiệm cao, tận tâm với công việc;

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo công việc.

