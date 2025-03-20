Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Starpoly làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 130, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng (tìm kiếm kênh đăng tuyển, liên hệ ứng viên phỏng vấn).

Thực hiện theo dõi chấm công cho nhân viên.

Theo dõi, cập nhật, quản lý hồ sơ nhân viên.

Soạn thảo, quản lý HĐTV, HĐLĐ đúng đủ, kịp thời.

Giải quyết các thủ tục BHXH, chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, ... cho NLĐ.

Theo dõi và đặt hàng văn phòng phẩm,…

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Quản lý bộ phận

Địa chỉ làm việc: Số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành nâng cao

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự - tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty CP Starpoly Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 – 10.000.000 theo năng lực.

Thời gian làm việc: 8h30-17:30, nghỉ trưa 12h00-13h30. Nghỉ T7 + CN

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của luật Lao Động

Tăng lương định kì hàng năm.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Starpoly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.