Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58 E Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm hồ sơ đấu thầu thuốc online trên trang muasamcong theo sự phân công của Trưởng bộ phận
muasamcong
Theo dõi tình hình các gói thầu mình phụ trách trên hệ thống muasamcong
Làm bản chào giá, hồ sơ sản phẩm để gửi cho khách hàng
Làm các công việc hành chính khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel.
Có kinh nghiệm phụ trách thầu là một lợi thế
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành hành chính, kinh tế, tài chính
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
