Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Làm hồ sơ đấu thầu thuốc online trên trang muasamcong theo sự phân công của Trưởng bộ phận

muasamcong

Theo dõi tình hình các gói thầu mình phụ trách trên hệ thống muasamcong

Làm bản chào giá, hồ sơ sản phẩm để gửi cho khách hàng

Làm các công việc hành chính khác theo sự phân công của trưởng bộ phận