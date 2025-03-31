Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 450 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Mức lương
300 - 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà D2 Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 300 - 450 USD
- Quản lý cơ sở vật chất/ Quản lý các nhà cung cấp về mua sắm tài sản/sửa chữa tài sản của Công ty
- Làm việc với các đối tác dịch vụ, cơ quan chính quyền, Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Quản lý mua sắm và quản lý các nhà cung cấp đảm bảo cung cấp đầy đủ tài sản và sửa chữa cho các cơ sở.
- Thực hiện thanh toán các chi phí hành chính của cơ sở
- Set up cơ sở mới
- Thực hiện công việc hành chính khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Với Mức Lương 300 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Yêu cầu giới tính: Nam
- Độ tuổi: 24 đến 32 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
- Có laptop cá nhân
- Khả năng làm việc độc lập cao, chịu áp lực về hiệu quả công việc
- Yêu cầu giới tính: Nam
- Độ tuổi: 24 đến 32 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
- Có laptop cá nhân
- Khả năng làm việc độc lập cao, chịu áp lực về hiệu quả công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI