Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 450 USD

Mức lương 300 - 450 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà D2 Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 300 - 450 USD

- Quản lý cơ sở vật chất/ Quản lý các nhà cung cấp về mua sắm tài sản/sửa chữa tài sản của Công ty

- Làm việc với các đối tác dịch vụ, cơ quan chính quyền, Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Quản lý mua sắm và quản lý các nhà cung cấp đảm bảo cung cấp đầy đủ tài sản và sửa chữa cho các cơ sở.

- Thực hiện thanh toán các chi phí hành chính của cơ sở

- Set up cơ sở mới

- Thực hiện công việc hành chính khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 300 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Độ tuổi: 24 đến 32 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

- Kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

- Có laptop cá nhân

- Khả năng làm việc độc lập cao, chịu áp lực về hiệu quả công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin