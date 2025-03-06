Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giấy tờ về hành chính­. Soạn thảo các văn bản, in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết ­.
- Trực tiếp làm các thủ tục hành chính liên quan đến công ty với các đối tác, nhà nước.
- Trực tiếp quản lý đặt và cấp phát văn phòng phẩm cho toàn công ty;
- Tổng hợp và báo đặt suất cơm cho toàn các bộ phận nhà hàng hàng ngày.
- Quản lý, cấp phát đồng phục cho toàn bộ hệ thống nhà hàng.
- Đặt vé máy bay & khách sạn khi có nhu cầu.
- Làm thủ tục công tác cho người nước ngoài xin cấp Visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú.
- Theo dõi nhân sự gửi xe, tủ Locker, chỗ trọ & sắp xếp chỗ ở cho nhân viên.
- Theo dõi chấm công của nhà thầu Bảo vệ.
- Theo dõi hợp đồng & thanh toán các khoản chi phí văn phòng (Diệt côn trùng, thang máy, rác thải, gửi xe, nước uống, nhà trọ, đổ mực, máy photo …) và các chi phí khác khi phát sinh
- Làm các giấy tờ thủ tục pháp lý cho Công ty (Đăng ký kinh doanh, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh…)
- Soạn thảo các văn bản thông báo, quy định theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ Trưởng Bộ Phận.
- Cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất ý kiến với cấp Trưởng theo đúng chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng.
- Phối hợp công tác với các Phòng khác trong Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 25 – 35 tuổi.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở những công ty có số lượng nhân sự văn phòng trên 50 người.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power Point
- Giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm môi trường khách sạn, nhà hàng.
- Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương với các Công ty quy mô trên 150 nhân viên,
- Các kỹ năng khác: làm việc nhóm, kỹ năng lên kế hoạch

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10.000.000 – 12.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa: Theo quy định của Công ty (30.000đ/ngày)
Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.
Tham gia đầy đủ các chinh sách theo Quy định của Công ty, nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

