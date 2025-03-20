Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hồ sơ chuyển phát, công văn đến đi
Tham gia quá trình tuyển nhân sự, lọc hồ sơ, gọi mời phỏng vấn, bố trí tiếp đón và trả kết quả đến ứng viên
Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm...
Tổ chức sự kiện của công ty, lên kịch bản cho chương trình, tìm kiểm nơi tổ chức...
Phối hợp với công đoàn tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, lễ tết....
Bố trí xe, nơi ở, vé máy bay cho cán bộ đi công tác..
Các công việc được phân công khác liên quan đến HCNS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc
Tinh thần học hỏi & chấp nhận linh hoạt thay đổi để thích ứng.
Tinh thần team work, đoàn kết, gắn bó.
Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp
Sử dụng phần mềm tin học văn phòng và thiết bị văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

