Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hồ sơ chuyển phát, công văn đến đi

Tham gia quá trình tuyển nhân sự, lọc hồ sơ, gọi mời phỏng vấn, bố trí tiếp đón và trả kết quả đến ứng viên

Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm...

Tổ chức sự kiện của công ty, lên kịch bản cho chương trình, tìm kiểm nơi tổ chức...

Phối hợp với công đoàn tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, lễ tết....

Bố trí xe, nơi ở, vé máy bay cho cán bộ đi công tác..

Các công việc được phân công khác liên quan đến HCNS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc

Tinh thần học hỏi & chấp nhận linh hoạt thay đổi để thích ứng.

Tinh thần team work, đoàn kết, gắn bó.

Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp

Sử dụng phần mềm tin học văn phòng và thiết bị văn phòng

