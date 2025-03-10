Tuyển Nhân viên hành chính Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

- Nắm bắt toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị, CCDC và lập file theo dõi

Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị, CCDC

Phối hợp chặt chẽ với PDA, Phòng Mua và Nhà cung cấp để đảm bảo an toàn chất lượng cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị.

Kiểm kê định kỳ tài sản của cơ sở theo quy định

- Đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh

Quản lý, phân công nhiệm vụ và đánh giá công việc đội ngũ bảo vệ, tạp vụ và các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn, vệ sinh trường học.

Làm các báo cáo về an ninh, an toàn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Quản lý các tuyến xe bus/taxi đưa đón học sinh

Đầu mối làm việc với NCC về các vấn đề liên quan xe bus/taxi đưa đón học sinh

Quản lý hồ sơ xe bus, lái xe, bus monitor

Đào tạo lái xe. Bus monitor

Đưa đón trẻ trong trường hợp cần người back up

Sắp xếp tuyến xe và lộ trình đưa đón học sinh

Giám sát mornitor và lái xe tuân thủ qui trình, qui định của nhà trường

- Đào tạo công việc/ quy trình

Chịu trách nhiệm đào tạo cho nhân sự mình quản lý: bảo vệ, tạp vụ, lái xe, bus monitor

Chịu trách nhiệm đào tạo các quy trình thuộc phạm vi công việc

- Mua hàng, thanh toán các khoản chung của cơ sở

Đặt mua VPP, tạp phẩm và các khoản chi chung cho trường

Nhận hang, theo dõi đến khi đổi trả nếu có

Cung cấp mã hang hóa khi có yêu cầu

- Phụ trách công việc lễ tân khánh tiết của cơ sở

Thắp hương rằm, mùng 1 và các dịp lễ tết

- Quản lý kho VPP, tạp phẩm, đồng phục, công cụ dụng cụ của Trường

Quản lý kho (xuất/nhập, kiểm kê)

Đặt mua và cấp phát đồng phục

- Các công việc hành chính khác

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên

- Thực hiện báo cáo cần gửi cho quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng trở lên

Trình độ ngoại ngữ/tin học cơ bản

Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc; kỹ năng quản lý thời gian

Nhiệt tình, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, trung thực

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương Nhà giáo 20/11 …), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPI hàng kỳ (lên đến 2.4 tháng lương/ năm)…

Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.

Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.

Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty.

Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.

Được hưởng các chế độ về chi phí hỗ trợ và trợ cấp vị trí

Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 8h00 -17h00

