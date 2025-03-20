Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, Lô 1D, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Công tác lễ tân; đón tiếp khách

Trực tổng đài điện thoại, Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến theo yêu cầu công việc.

Tổng hợp, đề xuất, mua sắm và theo dõi Văn Phòng phẩm hàng tháng,

Quản lý, theo dõi toàn bộ tài sản của Văn Phòng.

Quản lý con dấu Công ty, dấu chức danh và đóng dấu văn bản, giấy tờ theo quy định;

Tiếp nhận và lưu trữ Công văn đi - đến theo quy định;

Theo dõi, đề xuất thanh toán chi phí chung của văn phòng: VPP, mực in, điện thoại, internet, điện, CPN, Grab, chi phí khác....

Quản lý cảnh quan chung Văn phòng luôn gọn gàng, sạch sẽ...

Chịu trách nhiệm trong công tác chuyển hồ sơ, tài liệu cho đối tác, khách hàng khi có yêu cầu của các bộ phận trong Văn phòng HN.

Tham gia tổ chức sự kiện, phong trào của Công ty

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên,

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹ, giao tiếp khéo léo cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, có óc quan sát trong công việc;

Các kỹ năng office thành thạo;

Có nguyện vọng ổn định, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo từ 6 - 8 triệu tùy theo năng lực ( Trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Ngoài ra còn Thưởng Lễ Tết, thưởng doanh thu 6 tháng đầu năm, thưởng tháng lương thứ 13++...theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật;

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động; nghỉ phép tối đa 15 ngày/ năm và các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định chung;

Chế độ Khám sức khỏe 01 lần/ năm tại các Bệnh viện Đa khoa Quốc tế;

Chế độ du xuân đầu năm; chế độ nghỉ mát hàng năm tại các địa điểm hấp dẫn, nổi tiếng, thường xuyên được tham gia teambuilding gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên;

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình Gala cuối năm, chế độ 8/3, 20/10, thưởng mùng 2/9, Trung thu, Tết thiếu nhi...và các ngày Lễ khác....

Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân;

Định kỳ đánh giá năng lực xét tăng lương 1 năm 1 lần;

Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH

