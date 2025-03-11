Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu

Mức lương Đến 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Đến 16 Triệu

1. Quản lý văn phòng tại tầng phụ trách:

- Đảm bảo việc vận hành từ 1 - 2 mặt sàn hoạt động bình thường (Vệ sinh văn phòng, nước uống, PCCC, an ninh ra vào, xử lý sự cố điện, điều hòa.... để hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn)

- Tiếp đón khách hàng tai văn phòng, trực điện thoại

- Điều phối và quản lý các phòng họp trong phạm vi quản lý, hỗ trợ in ấn tài liệu

- Hỗ trợ nhân viên: Cấp phát Văn phòng phẩm, đồng phục, thẻ xe...

- Theo dõi việc thực hiện nội quy công ty (trang phục làm việc, ra vào)

- Quản lý tài sản admin tại tầng phụ trách (bàn ghế, ...)

- Giám sát nhà thầu bên ngoài (VD: Vệ sinh văn phòng, sửa chữa văn phòng nhỏ ....)

2. Các công việc khác

- Lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến quản lý văn phòng

- Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo quy định

- Hậu cần các chương trình sự kiện phát sinh của toàn công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have

- Tiếng Anh: có nên tảng tiếng Anh, có khả năng giao tiếp với khách hàng nước ngoài

- Số năm kinh nghiệm yêu cầu: tối thiểu 01 năm

- Không nói ngọng, không nói giọng vùng miền

- Nhà gần công ty (bán kính 5km)

- Độ tuổi: 2xxx

- Tư duy nhanh nhẹn

- Thái độ muốn học hỏi và không ngại việc

Nice to have

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có kỹ năng quan sát, sẵn sàng chủ động về thời gian thêm để hoàn thành công việc, chịu được áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận, review performance 2 lần/năm

- Review hiệu quả công việc: 2 lần/ năm vào tháng 6 và tháng 12

- Thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm; tháng lương thứ 14:

theo kinh hình kinh doanh của công ty + performance;

- Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1.5 năm sẽ được hỗ trợ khi

mua bảo hiểm cho gia đình;

- Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;

- Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;

- Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ như Du xuân, Giải

bóng đá, Men’s Day, Women’s Day,...

- Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá,

CLB văn hóa Nhật Bản,...

- Thời gian làm việc: 8h30-17h45, T2-T6. Địa điểm làm việc: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ

Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

