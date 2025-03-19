Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Psd (Psd Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

* Công tác tuyển dụng

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo ý kiến và nhu cầu tuyển các bộ phận để trình lên Trưởng Ban HCNS và Ban Lãnh đạo.

- Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, chọn ra những ứng viên phù hợp.

- Gửi thư mời, soạn thảo hợp đồng lao động tới những ứng viên đã trúng tuyển.

- Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty.

- Liên tục theo dõi những biến động trong nhân sự.

* Công tác đào tạo

- Lập kế hoạch đào tạo từng đối tượng lao động từ các nhu cầu đào tạo, trình lên trưởng phòng.

- Lựa chọn và liên hệ với cơ sở đào tạo dựa trên các đề xuất.

- Thực hiện giám sát các chương trình đào tạo, giúp đỡ các bạn nhân viên cũng như các tổ thi công nâng cao trình độ tay nghề làm việc.

* Công tác lương, thưởng

- Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động

- Theo sát và cập nhật hệ thống những thay đổi về lương thưởng của người lao động từ đó dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt và chấm dứt hợp đồng lao động.

- Hỗ trợ trưởng ban lên kế hoạch tiền lương hằng năm dưới sự phê duyệt của Ban Lãnh đạo.