Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Long An: Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tiếp đón và hướng dẫn khách hàng ra / vào công ty.

Hỗ trợ tiếp nhận & xử lý các tài liệu, công văn, thư từ đi/ đến trong phạm vi cho phép;

Hậu cần cho các sự kiện, cuộc họp của Công ty;

Công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý.

Sắp xếp hợp đồng, các chứng từ hóa đơn điện nước của bưu cục.

Giải quyết công việc phát sinh, trao đổi với cấp trên.

Soạn thảo các loại văn bản hành chính.

Theo dõi các hạng mục công việc được giao, báo cáo công việc cho cấp trên theo ngày/tuần/tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có trách nhiệm và tinh thần ham học hỏi.

Nhiệt huyết, nhanh nhẹn, năng động và xử lý vấn đề tốt.

Ưu tiên các bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, hành chính nhân sự...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phí thực tập

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết.

Được hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành khóa thực tập.

Được ưu tiên tuyển dụng vào nguồn nhân lực chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin