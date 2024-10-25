Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1717/1 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán. Nhập liệu, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm kế toán. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, đặt vé máy bay, khách sạn, ... Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán, xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

