Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1717/1 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán. Nhập liệu, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm kế toán. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, đặt vé máy bay, khách sạn, ... Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Nhập liệu, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm kế toán.
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các hoạt động xuất nhập khẩu.
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, đặt vé máy bay, khách sạn, ...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán, xuất nhập khẩu.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán, xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1717/1 Tình lộ 10, Tân Tạo A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

