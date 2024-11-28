Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, phụ trách, giám sát hoạt động của nhà thầu tại nhà máy.

Thực hiện một số cv: Quản lý nhà ăn, bảo vệ, điều xe,...

Các cv được phân công khác...

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý và phân loại thư từ, tài liệu; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đảm bảo đầy đủ cho hoạt động của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị văn phòng, hành chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí hành chính tổng hợp.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty quà lễ, tết,

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

