Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 115 Lê Đình Dương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các báo giá cho khách hàng.
Chuẩn bị các tài liệu, bản vẽ, catalogue, silde, các hồ sơ khác (nếu cần).
Phối hợp với phụ trách Dự án và khách hàng để soạn thảo hợp đồng, thương thảo, điều chỉnh để chốt hợp đồng và gửi cho khách hàng.
Theo dõi hợp đồng, soạn và gửi đề nghị tạm ứng cho khách hàng, liên hệ, đôn đốc khách hàng tạm ứng theo quy định của Công ty.
Theo dõi tiến độ thi công, phối hợp với các phòng ban có liên quan đảm bảo tiến độ của công trình/dự án.
Làm biên bản bàn giao, nghiệm thu, hồ sơ thanh – quyết toán.
Hỗ trợ check hàng, đề xuất nhập hàng, theo dõi nhập hàng của các đơn hàng dự án.
Theo dõi và liên hệ khách hàng đôn đốc thanh toán/thu hồi công nợ (phối hợp với phòng Kế toán).
Các báo cáo định kỳ và đột xuất khác (nếu có) theo quy định.
Hỗ trợ Giám đốc các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc các ứng viên trẻ nhưng nhiệt huyết, ham học hỏi.
Tiếng Anh khá tốt: Có thể đọc hiểu các văn bản bằng tiếng Anh, giao tiếp khá.
Kỹ năng tin học văn phòng khá: Word, excel,... tốt.
Nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao.
Giới tính: Nữ.
Độ tuổi: Dưới 30 tuổi.

Tại Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận tương xứng với năng lực.
Phụ cấp (điện thoại, xăng xe, cơm ca,...), thưởng lễ, tết,.... và các chế độ đãi ngộ khác.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện.
Được training thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn phát triển bản thân.
Có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S

Công ty TNHH Giải pháp nghe nhìn A.V.S

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 115 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

