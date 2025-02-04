Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Lập phương án kinh doanh tùy theo từng đối tượng khách hàng cụ thể, tư vấn khách hàng về sản phẩm của Công Ty.

• Đàm phán giá cả, các điều khoản hợp đồng để lãnh đạo bộ phận trình Giám Đốc Điều Hành xem xét phê duyệt và ký kết.

• Theo dõi và đốc thúc khách hàng việc thanh toán theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo cấp quản lý nếu phát sinh công nợ quá hạn.

• Cùng bộ phận kỷ thuật & thiết kế đến khảo sát mặt bằng thi công để đề xuất các dòng thiết bị phù hợp nhất, có trách nhiệm báo cáo lại khi thiết bị không phù hợp với mặt bằng thực tế.

• Tư vấn hệ thống điện, nước cần thiết cho các thiết bị khách hàng dự định sẽ mua vào.

• Theo dõi chặt chẽ chất lượng hàng hòa, chất lượng dịch vụ khi giao hàng, lắp đặt thiết bị và các vấn đề hậu mãi cho khách hàng.

• Thu thập, phân tích thông tin, đánh giá tiến độ và tính khả thi, lập kế hoạch và tổ chức triển khai tiếp cận các dự án.

• Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng trên phần mềm quản lý Công Ty BRAVO

• Duy trì các mối liên hệ hiện có và thiết lập các mối quan hệ tiềm năng khác.

• Nghiên cứu và hiểu rõ sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh để tư vấn cho khách hàng.

• Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo do công ty hoặc thương hiệu phân phối tổ chức, tập trung và ghị chép lại các thông tin cần thiết.