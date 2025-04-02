Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc:

ĐỐI VỚI CĂN HỘ ĐANG QUẢN LÝ:

• Thực hiện soạn thảo và hướng dẫn Khách hàng ký kết hợp đồng môi giới, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng.

• Quản lý và theo dõi thông tin của chủ nhà, người thuê, phòng trống và các nhà thầu của các căn hộ đang quản lý.

• Phối hợp với Kế toán để thực hiện các thủ tục báo cáo, báo cáo công nợ, báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu trưởng bộ phận.

• Kiểm tra, lưu trữ, bảo quản các chứng từ hợp đồng, thanh lý, đảm bảo truy xuất được thông tin khi cần thiết.

ĐỐI VỚI DỰ ÁN MỚI

• Tham gia hỗ trợ các hoạt động bán hàng, sự kiện bán hàng dự án cùng với team. Công việc sẽ được phân công cụ thể tùy vào từng hoạt động & sự kiện cụ thể.

• Ngoài ra, sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng quản lý (GM) và Leader.

*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.