Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 2

- A2 Võ Văn Kiệt, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả công việc:
ĐỐI VỚI CĂN HỘ ĐANG QUẢN LÝ:
• Thực hiện soạn thảo và hướng dẫn Khách hàng ký kết hợp đồng môi giới, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng.
• Quản lý và theo dõi thông tin của chủ nhà, người thuê, phòng trống và các nhà thầu của các căn hộ đang quản lý.
• Phối hợp với Kế toán để thực hiện các thủ tục báo cáo, báo cáo công nợ, báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu trưởng bộ phận.
• Kiểm tra, lưu trữ, bảo quản các chứng từ hợp đồng, thanh lý, đảm bảo truy xuất được thông tin khi cần thiết.
ĐỐI VỚI DỰ ÁN MỚI
• Tham gia hỗ trợ các hoạt động bán hàng, sự kiện bán hàng dự án cùng với team. Công việc sẽ được phân công cụ thể tùy vào từng hoạt động & sự kiện cụ thể.
• Ngoài ra, sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng quản lý (GM) và Leader.
*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

