Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 49 Phần Lăng 9, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban liên quan khi làm hồ sơ đấu thầu.
• Quản lý, lưu trữ các giấy tờ, văn bản pháp lý liên quan đến đấu thầu.
• Quản lý, lưu trữ tất cả các hợp đồng kinh doanh của công ty.
• Làm hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng, theo dõi tiến độ dự án.
• Hỗ trợ các công việc hành chính khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn:
• Tốt nghiệp đại hoặc cao đẳng chuyên ngành liên quan, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kinh nghiệm mua sắm thiết bị dự án, tham gia đấu thầu các gói máy móc, thiết bị, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.
• Khả năng giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn.
• Thành thạo tin học văn phòng, yêu cầu biết tiếng Anh cơ bản trở lên.
☘☘☘ Quyền lợi chung:
- Mức lương: 10-12 triệu
- Thu nhập, chế độ phúc lợi tốt: thưởng các dịp lễ lớn, team building hằng năm.....

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 49 Phần Lăng 9, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-admin-sales-support-sales-associate-thu-nhap-10tr-12tr-thang-tai-da-nang-job299548
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 104 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm