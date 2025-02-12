Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 49 Phần Lăng 9, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban liên quan khi làm hồ sơ đấu thầu.

• Quản lý, lưu trữ các giấy tờ, văn bản pháp lý liên quan đến đấu thầu.

• Quản lý, lưu trữ tất cả các hợp đồng kinh doanh của công ty.

• Làm hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng, theo dõi tiến độ dự án.

• Hỗ trợ các công việc hành chính khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn:

• Tốt nghiệp đại hoặc cao đẳng chuyên ngành liên quan, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Có kinh nghiệm mua sắm thiết bị dự án, tham gia đấu thầu các gói máy móc, thiết bị, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.

• Khả năng giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn.

• Thành thạo tin học văn phòng, yêu cầu biết tiếng Anh cơ bản trở lên.

☘☘☘ Quyền lợi chung:

- Mức lương: 10-12 triệu

- Thu nhập, chế độ phúc lợi tốt: thưởng các dịp lễ lớn, team building hằng năm.....

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Vu Gia

