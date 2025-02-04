Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại United Vision
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng mục tiêu
• Tiếp cận giới thiệu, chào bán sản phẩm và tư vấn cho khách hàng
• Theo dõi, quản lý bán hàng với khách hàng, đối tác
• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
• Thăm viếng khách hàng, xây dựng quan hệ khách hàng
• Xử lý các khiếu nại của khách hàng
• Hoàn thành mục tiêu: doanh số, doanh thu, công nợ
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
**Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh Tế, QTKD... để phù hợp với vị trí Sales Executive.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (B2B), ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống (F&B), cung cấp cấp thiết bị cho các ngành liên quan đến thực phẩm.
• Sử dụng thành thạo Ms Offices, Internet….
• Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Tại United Vision Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại United Vision
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI