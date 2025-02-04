Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

United Vision
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
United Vision

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại United Vision

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mục tiêu
• Tiếp cận giới thiệu, chào bán sản phẩm và tư vấn cho khách hàng
• Theo dõi, quản lý bán hàng với khách hàng, đối tác
• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
• Thăm viếng khách hàng, xây dựng quan hệ khách hàng
• Xử lý các khiếu nại của khách hàng
• Hoàn thành mục tiêu: doanh số, doanh thu, công nợ

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

**Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh Tế, QTKD... để phù hợp với vị trí Sales Executive.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (B2B), ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống (F&B), cung cấp cấp thiết bị cho các ngành liên quan đến thực phẩm.
• Sử dụng thành thạo Ms Offices, Internet….
• Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Tại United Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại United Vision

Liên Hệ Công Ty

United Vision

United Vision

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 188 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm