Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mục tiêu

• Tiếp cận giới thiệu, chào bán sản phẩm và tư vấn cho khách hàng

• Theo dõi, quản lý bán hàng với khách hàng, đối tác

• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

• Thăm viếng khách hàng, xây dựng quan hệ khách hàng

• Xử lý các khiếu nại của khách hàng

• Hoàn thành mục tiêu: doanh số, doanh thu, công nợ

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

**Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh Tế, QTKD... để phù hợp với vị trí Sales Executive.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (B2B), ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống (F&B), cung cấp cấp thiết bị cho các ngành liên quan đến thực phẩm.

• Sử dụng thành thạo Ms Offices, Internet….

• Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Tại United Vision Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại United Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin