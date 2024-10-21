Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre: Bảo Thuận, Ba Tri

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hàng ngày: chăm sóc khoảng 20 ao + làm báo cáo, lên kế hoạch công việc + tiếp nhận giải pháp tư vấn
+ Đo các thông số môi trường (pH, Kiềm, Oxy, TAN, NH3, NO-N...)
+ Tư vấn kỹ thuật nuôi TTP
+ Báo cáo theo qui định (ngày/ tháng/ năm); Định vị địa điểm làm việc
- Tư vấn từ thiêt kế ao ban đầu đến nuôi TTP hoàn toàn theo qui trình VU
- Tham gia tổ chức các hội thảo đầu bờ
- Chăm sóc và tư vấn kỹ thuật cho các khách hàng không có trong danh sách định kỳ theo phân công của Quản lý vùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm nuôi TTP
- Kỹ năng trình bày, thuyết phục
- Kỹ năng quản lý dự án
- Chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực, thưởng hiệu quả công việc
- Được hỗ trợ công tác phí
- Được tham gia các chính sách Bảo hiểm bắt buộc và phúc lợi theo quy định của Nhà nước
- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Tp.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

