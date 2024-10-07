Tuyển IT phần mềm Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty CP XNK Tiên Phong VN

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng, báo cáo, tích hợp. Thiết kế, lập trình, làm tài liệu và sửa lỗi chương trình. Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn. Báo cáo cập nhật tiến độ công việc. Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm. Các công việc khác theo phân công của quản lý. Sử dụng nền tảng Microsoft 365, xây dựng CSDL
Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng, báo cáo, tích hợp.
Thiết kế, lập trình, làm tài liệu và sửa lỗi chương trình.
Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn.
Báo cáo cập nhật tiến độ công việc.
Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm.
Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Sử dụng nền tảng Microsoft 365, xây dựng CSDL

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về các công nghệ: NodeJS (Framework NestJS), REST API, PostgreSQL, Mongodb,... Có khả năng phân tích thiết kế chức năng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL, function và các script các mức độ cơ bản hoặc phức tạp. Có hiểu biết về hệ sinh thái Microsoft, ứng dụng các phần mềm Microsoft, Azure Sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát. Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về các công nghệ: NodeJS (Framework NestJS), REST API, PostgreSQL, Mongodb,...
Có khả năng phân tích thiết kế chức năng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL, function và các script các mức độ cơ bản hoặc phức tạp.
Có hiểu biết về hệ sinh thái Microsoft, ứng dụng các phần mềm Microsoft, Azure
Sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thu nhập từ 15 - 30tr Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty. Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thu nhập từ 15 - 30tr
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

