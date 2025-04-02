Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 47, đường số 2, KCN Đà Nẵng, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 700 - 1 USD

STPower tự hào là nhà máy Sản xuất Tủ Bảng Điện - Thang Máng Cáp hàng đầu Việt Nam. Với phương châm
\"Đúng chất - Đủ lượng\"
, STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thách thức tạo động lực phát triển bản thân
+ Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài
+ Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực
- Lập kế hoạch sản xuất theo tuần/tháng/quý/năm dựa trên các thông tin về yêu cầu sản xuất từ các phòng ban khác, quy trình sản xuất, tài nguyên và thời gian cần thiết để sản xuất ra sản phẩm.
- Hỗ trợ điều phối nguồn lực sản xuất như: nguyên liệu, máy móc, thiết bị và nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất.
- Kết nối và làm việc với các bên cung ứng, khách hàng, đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Theo dõi quá trình sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ/ điện), kinh tế,........

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 47, đường số 2, KCN Đà Nẵng, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

