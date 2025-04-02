Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1 USD

STPower tự hào là nhà máy Sản xuất Tủ Bảng Điện - Thang Máng Cáp hàng đầu Việt Nam. Với phương châm \"Đúng chất - Đủ lượng\", STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thách thức tạo động lực phát triển bản thân

+ Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài

+ Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực

- Lập kế hoạch sản xuất theo tuần/tháng/quý/năm dựa trên các thông tin về yêu cầu sản xuất từ các phòng ban khác, quy trình sản xuất, tài nguyên và thời gian cần thiết để sản xuất ra sản phẩm.

- Hỗ trợ điều phối nguồn lực sản xuất như: nguyên liệu, máy móc, thiết bị và nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất.

- Kết nối và làm việc với các bên cung ứng, khách hàng, đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi quá trình sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu.