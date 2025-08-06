Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND
- Hà Nội: Toà CTM 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương.
Kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ kế toán.
Cập nhật và hạch toán các hóa đơn và chứng từ.
Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao.
Theo dõi và quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp, tạm ứng.
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn,... tài sản cố định.
Lưu trữ giấy tờ nội bộ.
Soạn hợp đồng theo chỉ đạo của cấp trên.
Trao đổi và làm việc với kế toán thuế.
Phụ trách công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương - ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, phần mềm tin học văn phòng.
Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký HĐLĐ, được đóng BHXH theo quy định của Luật lao động.
Cơ hội phát triển cùng công ty trẻ trung, năng động, nhiều triển vọng.
Tham gia các hoạt động trải nghiệm, teambuilding thường xuyên tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG ND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
