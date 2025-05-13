Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lập kế hoạch đặt và điều chuyển hàng hóa từ Tập đoàn (TQ), từ kho trung tâm về kho chi nhánh dựa trên chỉ tiêu bán hàng, tồn kho

- Đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời cho thị trường. Kiểm soát tồn kho (giá trị/tổng thể/từng SKU), thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu

- Nhập dữ liệu hàng hóa, đối chiếu công nợ, cập nhật chứng từ lên hệ thống phần mềm

- Lập các báo cáo: tồn kho, hàng bán chậm, hàng mới…

- Phối hợp liên phòng ban (kho, giao vận, kinh doanh...) để xử lý thông tin hàng hóa, container, lịch về hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế, Logistics...

- Có kiến thức hoặc đã được đào tạo về Supply Chain / Xuất nhập khẩu / Logistics

- Thành thạo Excel, SAP, và sử dụng tốt các công cụ văn phòng (MS Office, Google Suite…)

- Có thể sử dụng Tiếng Anh (kỹ năng viết thành thạo); Ưu tiên có Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, HN (Từ tháng 7/2025: Toà nhà 789, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin