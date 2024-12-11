Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và vật tư phụ tùng

Thực hiện các bản vẽ Kỹ thuật của chi tiết, thiết bị và máy móc để chế tạo, sửa chữa và cải tiến thiết bị

Hỗ trợ các nhân viên bảo trì thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng khi cần thiết

Làm việc với các bên liên quan về công tác bảo trì, bảo dưỡng;

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, bản vẽ: chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các tài liệu kỹ thuật, cập nhật hồ sơ thiết bị

Xây dựng các hướng dẫn sử dụng và tự bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Phân tích các dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị

Theo dõi, đo lường, kiểm tra giám sát: việc bảo dưỡng đảm bảo chất lượng của hoạt động bảo dưỡng, quản lý các thiết bị cần đăng kiểm, kiểm định an toàn.

Cải tiến năng lực của hệ thống máy móc thiết bị, giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị

Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lênchuyên ngànhCơ khí, điện, cơ điện, tự động hóa

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kỹ thuật bảo trì

Autocad, Inventor, Gia công cơ khí, Thủy lực khí nén, Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, chế tạo máy.

PLC, HMI, điện điều khiển, điện tự động, điện động lực.

Lập bản vẽ gia công chế tạo.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Phước