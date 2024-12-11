Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Tập đoàn Kim Tín
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng và vật tư phụ tùng
Thực hiện các bản vẽ Kỹ thuật của chi tiết, thiết bị và máy móc để chế tạo, sửa chữa và cải tiến thiết bị
Hỗ trợ các nhân viên bảo trì thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng khi cần thiết
Làm việc với các bên liên quan về công tác bảo trì, bảo dưỡng;
Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, bản vẽ: chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các tài liệu kỹ thuật, cập nhật hồ sơ thiết bị
Xây dựng các hướng dẫn sử dụng và tự bảo dưỡng máy móc thiết bị.
Phân tích các dữ liệu liên quan đến hệ thống máy móc thiết bị
Theo dõi, đo lường, kiểm tra giám sát: việc bảo dưỡng đảm bảo chất lượng của hoạt động bảo dưỡng, quản lý các thiết bị cần đăng kiểm, kiểm định an toàn.
Cải tiến năng lực của hệ thống máy móc thiết bị, giải pháp bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lênchuyên ngànhCơ khí, điện, cơ điện, tự động hóa
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kỹ thuật bảo trì
Autocad, Inventor, Gia công cơ khí, Thủy lực khí nén, Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, chế tạo máy.
PLC, HMI, điện điều khiển, điện tự động, điện động lực.
Lập bản vẽ gia công chế tạo.
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Phước
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn Kim Tín Thì Được Hưởng Những Gì
