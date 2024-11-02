Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: KCN Becamex, Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công việc chính là quản lý giấy tờ và làm báo cáo. Ưu tiên ứng viên giỏi vi tính các hàm Excel như vlookup, hlookup... Công Ty đã đào tạo để nhân viên mới quen việc.

2. Làm việc theo dây chuyền sản xuất nên sẽ có tăng ca, thỉnh thoảng sẽ làm ca đêm và sẽ làm trong môi trường lạnh 12-16 độ , đứng làm việc 4h / ngày;

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

__ Địa điểm làm việc nếu trúng tuyển:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

CPV Food Bình Phước ( Nhà Máy Chế Biến Gà Xuất Khẩu lớn nhất ĐNA )

Đ/c: KCN Becamex, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/Nữ. Tốt nghiệp từ trung cấp đến đại học các ngành;

+ Không yêu cầu kinh nghiệm;

+ Thành thạo Word / Excel / PowerPoint, có thể tăng ca

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xe đưa rước 1 tuần / lần tuyến Bình Phước – TPHCM ( chiều thứ bảy ), Bình Phước – Đồng Nai ( chiều thứ bảy ) và cả 2 xe đó sẽ di chuyển về CPV Food Bình Phước vào sáng thứ hai;

Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6-7 triệu / Cao đẳng 7-7.5 triệu / Đại học 8.5 - 9 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng, chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin