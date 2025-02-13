Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 21B4 lô 6B đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán, báo giá xây dựng công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu thanh toán thầu phụ.

- Lập biện pháp thi công chi tiết, tiến độ thi công.

- Lập kế hoạch cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ...

- Lập kế hoạch cung cấp nhân lực (tổ đội) cho công trường.

- Lập và xử lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ khối lượng, hồ sơ giá, hồ sơ quản lý chất lượng...

- Phối hợp với Công trường giải quyết những vấn đề phát sinh trong thi công với Chủ đầu tư.

- Kiểm soát tiêu hao vật tư, nhân công, thiết bị, công cụ dụng cụ, thầu phụ...

- Kiểm tra thực tế, quyết toán, nghiệm thu khối lượng theo thực tế.

- Kết hợp cùng phòng Kế toán chạy dự toán cho hồ sơ thuế.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 2 - 3 năm

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

- Thành thạo MS. Office (Word, Excel, Powerpoint)

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: upto 20.000.000vnđ

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, tết, du lịch, khám sức khoẻ hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

