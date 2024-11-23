Tuyển Kế toán NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp xếp, kẹp chứng từ liên quan CV được giao (hóa đơn, phiếu xuất , lệnh nhập liên quan đến xuất, nhập hàng)

- Theo dõi nhập, xuất, tồn kho hàng hóa.

- Hoàn thành các công việc quản lý giao.

- Nhập liệu kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm các vị trí về Kho, KT Kho, Admin kho

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm về kho

Chịu khó học hỏi, nhiệt tình, năng động

Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản từ 8.000.000 - 10.000.000

– Phụ cấp cơm trưa: 40.000 đ/ngày từ thứ 2 – thứ 6

– Tham gia BH full lương

– Phép năm: 14 – 17 ngày/năm.

– Các chính sách về employees engagement dành cho nhân viên của New Viet Dairy

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nửa buổi)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin