Tuyển Kế toán NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại NEW VIET DAIRY Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Sắp xếp, kẹp chứng từ liên quan CV được giao (hóa đơn, phiếu xuất , lệnh nhập liên quan đến xuất, nhập hàng)
- Theo dõi nhập, xuất, tồn kho hàng hóa.
- Hoàn thành các công việc quản lý giao.
- Nhập liệu kiểm kê hàng hóa định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm các vị trí về Kho, KT Kho, Admin kho
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm về kho
Chịu khó học hỏi, nhiệt tình, năng động
Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương cơ bản từ 8.000.000 - 10.000.000
– Phụ cấp cơm trưa: 40.000 đ/ngày từ thứ 2 – thứ 6
– Tham gia BH full lương
– Phép năm: 14 – 17 ngày/năm.
– Các chính sách về employees engagement dành cho nhân viên của New Viet Dairy
Thời gian làm việc: 8h – 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nửa buổi)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company
