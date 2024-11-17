Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Kế toán tổng hợp

- Theo dõi, quản lý kiểm tra công nợ.

- Lập phiếu thu, phiếu chi theo quy định, theo dõi và báo cáo định kỳ.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện những khoản trích kèm theo lương như BHTN, BHYT, BHXH...

- Kiểm kê lại TSCĐ định kỳ.

- Làm những Báo cáo Thuế theo đúng quy định pháp luật.Theo dõi, đối chiếu và kiểm tra việc làm bảng kê hóa đơn của GTGT đầu ra, đầu vào, khai thuế TNCN, khai thuế TNDN,...theo từng quý.

- Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

- Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu quản lý.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu cẩn thận trong từng phần với chứng từ, sổ sách chi tiết.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

- Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Quyền Lợi

- Lương thoả thuận từ 10 triệu trở lên

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.Thưởng tháng 13

- Chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Công ty: Thưởng Lễ, Tết.....

- Giảm học phí cho con em cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

