Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, theo dõi và kiểm tra Kiểm soát tiền mặt của công ty.

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt, chi tiêu, tạm ứng và thu chi nội bộ.

- Lập phiếu thu, chi, kiểm soát chứng từ hợp lệ trước khi thanh toán.

- Theo dõi và đối chiếu số dư của hàng ngày, đảm bảo chính xác số liệu và thời gian.

- Hỗ trợ các công việc tính toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm

- Tiếng Trung tương đương HSK4 trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, hoặc ERP

Quyền Lợi

- Lương 15-20 tr

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

