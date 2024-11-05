Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý, theo dõi và kiểm tra Kiểm soát tiền mặt của công ty.
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt, chi tiêu, tạm ứng và thu chi nội bộ.
- Lập phiếu thu, chi, kiểm soát chứng từ hợp lệ trước khi thanh toán.
- Theo dõi và đối chiếu số dư của hàng ngày, đảm bảo chính xác số liệu và thời gian.
- Hỗ trợ các công việc tính toán khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm
- Tiếng Trung tương đương HSK4 trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, hoặc ERP
- Tiếng Trung tương đương HSK4 trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, hoặc ERP
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 15-20 tr
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI