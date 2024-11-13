Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 53 Đức Giang, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân/ cửa hàng/ khách hàng/ nhà cung cấp... liên quan.

- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận OP/ inbound/ mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.

- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

- Trực tiếp nhập phiếu xuất/ các nghiệp vụ xuất hàng cho cửa hàng, các nghiệp vụ xuất hàng ra khỏi DC vào phần mềm.

- Làm Goods receive trên hệ thống SAP khi nhận hàng vào kho

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày

- Chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các đơn hàng cần giao.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo tiêu chuẩn và đảm bảo hàng hóa được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất/ công ty/ cũng như guidelines của nhãn hàng.

- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

- Hỗ trợ giao nhận hàng hóa khi có yêu cầu.

- Dán tem, giá xuất xứ

- Báo cáo kịp thời các vấn đề xảy ra trong kho cũng như trong công việc cho quản lý

Địa điểm làm việc: ngõ 53 Đức Giang, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kho

- Có thể sử dụng được excel

- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

- Tăng ca theo yêu cầu công việc (nhập hàng/xuất hàng)

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ tiền cơm

- Được hỗ trợ tiền gửi xe

- Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI theo tình hình doanh thu năm, tăng lương hàng năm, mua hàng giảm giá,...

- Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 sau 6 tháng làm việc

- Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....)

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin