Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company
- Hà Nội: Ngõ 53 Đức Giang, Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân/ cửa hàng/ khách hàng/ nhà cung cấp... liên quan.
- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận OP/ inbound/ mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.
- Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
- Trực tiếp nhập phiếu xuất/ các nghiệp vụ xuất hàng cho cửa hàng, các nghiệp vụ xuất hàng ra khỏi DC vào phần mềm.
- Làm Goods receive trên hệ thống SAP khi nhận hàng vào kho
- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày
- Chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các đơn hàng cần giao.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo tiêu chuẩn và đảm bảo hàng hóa được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất/ công ty/ cũng như guidelines của nhãn hàng.
- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
- Hỗ trợ giao nhận hàng hóa khi có yêu cầu.
- Dán tem, giá xuất xứ
- Báo cáo kịp thời các vấn đề xảy ra trong kho cũng như trong công việc cho quản lý
Địa điểm làm việc: ngõ 53 Đức Giang, Hà Nội
Địa điểm làm việc:
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể sử dụng được excel
- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc
- Tăng ca theo yêu cầu công việc (nhập hàng/xuất hàng)
Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ tiền gửi xe
- Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI theo tình hình doanh thu năm, tăng lương hàng năm, mua hàng giảm giá,...
- Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 sau 6 tháng làm việc
- Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....)
- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp
- Có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
