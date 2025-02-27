Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Lô E1 - E2 - E3, KCN Trà Đa, Xã Trà Đa, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Kiểm soát số liệu nhập/xuất kho

- Đối với việc nhập hàng hóa từ NCC các số liệu thực tế và chứng từ hóa đơn khớp nhau trước khi thực hiện các qui trình nhập kho lên hệ thống.

- Đối với hàng từ nhập/xuất nội bộ: đối chiếu tổng lượng hàng nhập/xuất kho thực tế với dữ liệu nhập/xuất kho SAP của kế toán – theo quy trình.

- Toàn bộ các hàng hoá trong kho phải được theo dõi, ghi nhận vị trí, date, LOT, đặc tính riêng biệt (nếu có) vào sơ đồ kho. (tối thiểu 2 lần/ngày).

- Lên danh sách vị trí khu vực cần lấy bán trong ngày cho tài xế xe nâng nhận diện: chính xác mặt hàng, date khớp với phiếu soạn hàng của hệ thống SAP. Đảm bảo hàng hóa lấy theo nguyên tắc FIFO.

2/ Kiểm tra hạ tầng, công cụ dụng cụ, hàng hóa

- Kiểm tra hệ thống phòng ngừa côn trùng: đèn bẫy côn trùng, lưu hồ sơ.

- Rà soát, Kiểm tra tình trạng lưu kho. Giám sát hoạt động của xe nâng vận hành an toàn hàng hóa, thiết bị.

3/ Thực hiện những công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Chi tiết công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Trình độ:Tốt nghiệp CĐ trở lên - Chuyên ngành: Kế toán,…các ngành liên quan

- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm trong ngành Công ty thực phẩm.

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng Tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà chúc mừng sinh nhật, thưởng lễ, tết

- Lương trao đổi trực tiếp

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Du lịch hàng năm, BH TN 24/7 Nhiều chế độ phúc lợi của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

