Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- QC nhà máy, kiểm tra chất lượng hàng nội ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, v.v...
- Làm báo cáo trên file Word, Excel về kết quả kiểm tra hàng nội ngoại thất
- Trao đổi với nhà máy khi phát sinh lỗi, vấn đề khi kiểm tra hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 25 tuổi trở xuống, nhận đào tạo
- Biết sử dụng máy tính
- Trung bình chạy xe đi nghiệm hàng ở các nhà máy khoảng 100km/ 1 ngày
- Chấp nhận tự học thêm tiếng Hoa để phục vụ cho công việc
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
- Tiền xăng tính riêng là 2.000VND/1 km
- Phụ cấp chuyên cần sau khi ký Hợp Đồng lao động chính thức là 300.000VND
- Được thưởng trong 1 số ngày lễ, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13
- Tổ chức sinh nhật, liên hoan tổng kết Quý/ Năm...
- Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 214 Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

