Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- QC nhà máy, kiểm tra chất lượng hàng nội ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, v.v...
- Làm báo cáo trên file Word, Excel về kết quả kiểm tra hàng nội ngoại thất
- Trao đổi với nhà máy khi phát sinh lỗi, vấn đề khi kiểm tra hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, từ 25 tuổi trở xuống, nhận đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
