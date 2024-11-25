Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

- QC nhà máy, kiểm tra chất lượng hàng nội ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, v.v...

- Làm báo cáo trên file Word, Excel về kết quả kiểm tra hàng nội ngoại thất

- Trao đổi với nhà máy khi phát sinh lỗi, vấn đề khi kiểm tra hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, từ 25 tuổi trở xuống, nhận đào tạo

- Biết sử dụng máy tính

- Trung bình chạy xe đi nghiệm hàng ở các nhà máy khoảng 100km/ 1 ngày

- Chấp nhận tự học thêm tiếng Hoa để phục vụ cho công việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Quyền Lợi

- Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

- Tiền xăng tính riêng là 2.000VND/1 km

- Phụ cấp chuyên cần sau khi ký Hợp Đồng lao động chính thức là 300.000VND

- Được thưởng trong 1 số ngày lễ, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13

- Tổ chức sinh nhật, liên hoan tổng kết Quý/ Năm...

- Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển

