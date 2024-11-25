Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26 - Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với 02 nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng, kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, phủ sóng toàn quốc, marketing đa kênh:

Chăm sóc hệ thống các siêu thị kênh MT ĐÃ CÓ SẴN tại các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công).

Quản lý đội ngũ cộng tác viên (đã có) tại các kệ thống siêu thị các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công) - có admin hỗ trợ.

Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, đề xuất các chương trình khuyến mại để thúc đẩy doanh số.

Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi công tác tỉnh theo kế hoạch tự lên được BLĐ duyệt.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.

Không ngại di chuyển

Công tác phí đầy đủ

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 25 triệu

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....

Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...

Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty

Có kho/ vận chuyển riêng biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

