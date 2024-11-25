Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26

- Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la

- Phường Phúc La

- Quận Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với 02 nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng, kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, phủ sóng toàn quốc, marketing đa kênh:
Chăm sóc hệ thống các siêu thị kênh MT ĐÃ CÓ SẴN tại các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công).

Quản lý đội ngũ cộng tác viên (đã có) tại các kệ thống siêu thị các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công) - có admin hỗ trợ.
Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, đề xuất các chương trình khuyến mại để thúc đẩy doanh số.
Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi công tác tỉnh theo kế hoạch tự lên được BLĐ duyệt.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.
Không ngại di chuyển
Công tác phí đầy đủ

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 25 triệu
Xét tăng lương hàng năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty

Có kho/ vận chuyển riêng biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-kenh-mt-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256808
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avocado Va
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Avocado Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 485 - 571 USD
Avocado Va
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 485 - 571 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Helukabel Viet Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Helukabel Viet Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Helukabel Viet Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dr. Reddy\'s
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dr. Reddy\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Toronto International Academy
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Toronto International Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
Toronto International Academy
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH Danone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Danone Việt Nam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kronospan Limited
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Kronospan Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Kronospan Limited
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Rich Products Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Rich Products Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Navigos Search
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh B. Braun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận B. Braun
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Blum Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Blum Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Maersk Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Maersk Vietnam Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Vietnam Pros Technology Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Vietnam Pros Technology Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Brenntag Vietnam Co, Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh AJINOMOTO VIETNAM COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AJINOMOTO VIETNAM COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công Ty TNHH YKK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH YKK Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Dr. Reddy\'s làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dr. Reddy\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm