Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Bình Thuỷ ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 13 Triệu

Chăm sóc các khách hàng kênh sỉ, lẻ tại Cần Thơ Tư Vấn bàn hàng và mở rộng điểm bán Trưng bày hàng hóa theo quy định của nhãn hàng Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và Thu hồi công nợ Làm việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên Đảm bảo hoàn thành KPI

Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam - Nữ Tuổi: từ 18 tuổi Học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên Kinh nghiệm: Dưới 1 năm, được đào tạo lại nếu chưa có kinh nghiệm Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng/ thực phẩm-đồ uống Trung thực, chịu khó và tuân thủ nguyên tắc, quy trình làm việc. Nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp. Có thể làm việc trong môi trường áp lực Có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto 13 triệu/ tháng Đồng phục công ty Lương cơ bản + phụ cấp Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và chính sách phúc lợi của Công ty. Thưởng tháng 13, quà sinh nhật, quà tết, team building hàng năm... Nghỉ lễ, tết theo quy định Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. Được đào tạo kỹ năng làm việc và quy trình làm việc chuẩn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ

