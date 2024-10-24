Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ
- Cần Thơ: Bình Thuỷ ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 13 Triệu
Chăm sóc các khách hàng kênh sỉ, lẻ tại Cần Thơ
Tư Vấn bàn hàng và mở rộng điểm bán
Trưng bày hàng hóa theo quy định của nhãn hàng
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và Thu hồi công nợ
Làm việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên
Đảm bảo hoàn thành KPI
Với Mức Lương 6 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam - Nữ
Tuổi: từ 18 tuổi
Học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm, được đào tạo lại nếu chưa có kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng/ thực phẩm-đồ uống
Trung thực, chịu khó và tuân thủ nguyên tắc, quy trình làm việc.
Nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp.
Có thể làm việc trong môi trường áp lực
Có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập Upto 13 triệu/ tháng
Đồng phục công ty
Lương cơ bản + phụ cấp
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và chính sách phúc lợi của Công ty.
Thưởng tháng 13, quà sinh nhật, quà tết, team building hàng năm...
Nghỉ lễ, tết theo quy định
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Được đào tạo kỹ năng làm việc và quy trình làm việc chuẩn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAI UYỂN KỲ THƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
